Preparatevi: da qui fino a metà agosto si parlerà quasi unicamente di mercato. Chi parte e chi arriva, poche trattative vere e tante farlocche. Fosse stata presente l'Italia ai Mondiali, la scena l'avrebbe occupata lei almeno fino a luglio, ma grazie alle mirabolanti imprese della coppia dei nostri Supereroi, Tavecchio/Ventura (ora impegnati col reciproco scaricabarile), il calciomercato la farà da padrone, su un terreno scivolosissimo dov'è facile fare brutte figure, perchè ciò' che sembra possibile oggi non lo è più il giorno dopo. Questo e' il calciomercato, bellezza!



Ragionando sulla Juve, partiamo da una certezza: Emre Can sarà juventino, nonostante in questi ultimi mesi in tanti abbiano dubitato sulla chiusura dell'affare. Perchè Marotta (lo stesso che, un mese fa, ha praticamente riconfermato per intero l'attuale rosa: gli credete?) non dava conferme e il giocatore non firmava. "Usa la Juve per cercare di strappare un ingaggio più alto da qualche altra big", era la tesi più gettonata tra gli scettici. Ricordo che, ai primi di dicembre, ricevetti una telefonata da una fonte sempre ben informata, la quale mi disse: "Con Can è tutto fatto, ma il calciatore per ora non si libera". Il motivo lo venni a scoprire qualche settimana dopo: non voleva inimicarsi la tifoseria del Liverpool per la parte restante di stagione. Da qui la decisione consensuale con la Juventus di non annunciare, fino a giugno, il raggiungimento dell'accordo. Lo dissi in tv, lo scrissi sui social, non mi credette nessuno. Siamo arrivati a giugno e la prossima settimana Can farà le visite al JMedical e verrà presentato ufficialmente. Vabbe'... passiamo al prossimo.



Chi sarà? Secondo me, un terzino. Destro. Perchè l'eroico Lichtsteiner è volato a Londra e su quella fascia per ora abbiamo solo De Sciglio, con Cuadrado pronto all'occorrenza (anche se a me, non so voi, piace di più come ala). I nomi sono 3: Darmian, Cancelo e Arias. Il primo, ve lo dico chiaro, non mi convince. Anche quando giocava in Italia, a parte un gollonzo in un derby, non ricordo sue stagioni memorabili, così come non se le ricordano manco a Manchester sponda United, tant'è vero che stanno provando a "sbolognarlo", lucrando - e non poco - sul prezzo. Gli inglesi chiedono 25 milioni per un giocatore valutato, giustamente, alla Continassa la metà e che in questa stagione ha totalizzato appena 17 presenze. Mourinho gli ha spesso preferito un altro in quel ruolo, poi il tecnico portoghese potra' anche starci antipatico pero' di calcio e calciatori ne capisce. Legittimo, da parte della società padrona del cartellino, stabilire un prezzo, ma è pure diritto del potenziale compratore rifiutarsi di pagarlo. D'accordissimo sulla decisione di tornare a puntare sui giovani talenti italiani, a patto però che siano forti per davvero.



Mi spiace dirlo, ma il portoghese Cancelo è meglio di Darmian. Tra l'altro, è di 4 anni più giovane (mica pochi). Vero, come difensore non è un mastino, ma Allegri può lavorarci sopra e migliorarlo. Se c'e' riuscito con Cuadrado, può farcela anche con Cancelo, molto bravo invece nella fase offensiva. Tutti i club che vincono le Champions non schierano terzini difensivisti (Marcelo, Jordi Alba) e la stessa Juventus, l'ultima volta che è arrivata in finale, aveva Dani Alves, di sicuro uno più predisposto a offendere che a difendere. Cancelo costa 40 milioni, il doppio - se non addirittura il triplo- di Darmian, ma col Valencia la Juventus intrattiene ottimi rapporti e magari, con un pagamento rateale e l'inserimento di una contropartita tecnica, si potrà raggiungere un accordo. Il colombiano Arias è la terza scelta. Dicono sia già transitato da Vinovo e Continassa per un tour, ma probabilmente l'hanno confuso con de Ligt (biondo come Arias), sul quale la Juve punta forte, ma ne parleremo più avanti (l'Ajax, per ora, chiede troppo per il suo centrale 19enne). Ha 26 anni, gioca pure lui in Olanda, nel PSV, e va in scadenza l'anno prossimo. Al momento è solo un'idea.



Poi? Un altro centrocampista. Oltre ai muscoli di Can, lì in mezzo al campo va aumentata la qualità, oltre al numero di giocatori a disposizione, perchè l'ultima stagione è finita con gli uomini contati in questo reparto. L'obiettivo e'è stato individuato da tempo ed è Milinkovic Savic, desideroso di trasferirsi in un club che faccia quella Champions che la Lazio non è stata capace di conquistare. Però ha pure un presidente pretenzioso, spesso esoso, comunque inflessibile e poco incline a fare sconti, in particolare a Marotta e Agnelli. Per il serbo ha aperto l'asta, alla quale finora si è presentata solo la Juventus, perchè non risultano al momento offerte da Inghilterra (Manchester United) e Francia (PSG). Le millanta Lotito, ma l'unica vera interessata al giocatore è Madama, disposta a sacrificare anche Rugani e Pjaca, due giocatori che a Tare e Lotito non dispiacciono. Pjaca? Se Higuain parte e Mandzukic resta, il sacrificio del croato potrebbe essere possibile. Nonostante i rifiuti e le alzate della posta da parte dei laziali, la trattativa è in essere e in Serbia qualcuno ha già scommesso che, alla fine, Sergej sarà bianconero. Ed io, lo voglio. Perchè ha una tecnica sopraffina, visione di gioco, fisico, grinta e sa fare gol. In un aggettivo: completo. Uno da Juve.