. Costoro come potranno continuare a denigrarlo, dopo che si è saputo essere lui il diffusore dei Luanda Leaks ? Se lo chiede per primo il suo avvocato William Bourdon, cheNella stessa intervista il legale francese ha svelato alcuni retroscena che hanno portato alla diffusione dei documenti sul vasto sistema di potere messo in piedi in Angola dalla famiglia dell'ex presidente José Eduardo dos Santos, eroe della lotta di liberazione angolana dal colonialismo successivamente convertito in presidente-dittatore fino al 2017. Una macchina che ha permesso di accumulare un'indecorosa ricchezza sulla pelle di uno dei paesi col più alto indice di povertà al mondo.. Non si poteva stare a sottilizzare.Adesso che l'impero dei Dos Santos è crollato, in troppi fanno come se non avessero conosciuto la signora Isabel. Anche per loro i Luanda Leaks diventano un redde rationem. Una prima ondata di informazioni si è abbattuta la scorsa settimana, altre minacciano di arrivare. E la firma è ancora una volta quella di Rui Pinto. Praticamente stiamo parlando di un prigioniero politico . Eroe se denuncia la corruzione politico-finanziaria globale, canaglia se denuncia le zone grige della finanza globale calcistica. La giustizia e la logica non abitano qui.P.S. #freeruipinto@pippoevai