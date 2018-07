Dopo un lungo braccio di ferro tra Inter e Napoli, Simone Verdi alla fine ha accettato la corte del club azzurro, che adesso si gode le sue giocate in questo precampionato. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“E se fosse lui il top player invocato e sognato dalla piazza? Qui non si tratta di stare dalla parte del presidente De Laurentiis o dell’aziendalista Ancelotti. Ci sono in Simone Verdi i connotati per una esplosione, anche se il calcio estivo spesso illude e poi tradisce. Ma la crescita è palpabile, visibile oltre che contaggiabile in gol: 3. Uno per ognuna delle amichevoli giocate. Non che conti molto essere capocannoniere in questa fase, ma aiuta”.