Niente Paris Saint-Germain e, probabilmente, addio anche all'ipotesi di trasferirsi in Premier League per Gianluca Scamacca. L'attaccante del Sassuolo rischia di veder sfumare un'altra opportunità nelle prossime se, come come sembra, il West Ham è in procinto di concludere un accordo per l'acquisto a titolo definitivo dal Chelsea di Armando Broja. Per il calciatore albanese, reduce dalla stagione in prestito al Southampton, sono pronti 35 milioni di euro e il suo sempre più probabile arrivo complicherebbe le chance del nazionale italiano.



Per lui il Sassuolo ha sempre richiesto una cifra superiore ai 40 milioni di euro, bonus compresi, una cifra giudicata fuori portata prima dal PSG - che ha infatti chiuso per Ekitike dal Reims, peraltro con la formula del prestito con obbligo di riscatto per problemi legati al Fair Play Finanziario - e che ha poi scoraggiato il West Ham, vicino a concludere per un obiettivo alternativo.