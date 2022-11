: Il numero uno gigliato è per larghi tratti spettatore non pagante della partita. Fa la prima, ed unica parata, alla mezz’ora del secondo tempo superandosi su un colpo di testa di Lipuscek.: Dopo molte panchine consecutive il terzino torna titolare e capitano in un colpo solo. I lettoni creano veramente poco lasciandogli spesso la possibilità di spingersi in avanti. Senza infamia e senza lodi.L’argentino è tra i più sicuri del reparto difensivo, anche se i padroni di casa fanno poco per creargli difficoltà. Anche quando la squadra si abbassa negli ultimi è l’ultimo ad abbassare la guarda.: Anche per lui, come per il compagno di reparto, è una serata tranquilla. Tocca quasi 200 palloni sbagliandone veramente pochi.: Nel primo tempo spinge molto anche se con pochi risultati. Come succede anche a Biraghi, quando va al cross prende spesso i difensori locali. Prestazione sicuramente migliore dell’ultimo spezzone contro lo Spezia in campionato.: Alla quinta da titolare nelle ultime due settimane la mezz’ala viola palesa un prevedibile calo fisico, fattore che comunque non lo limita troppo. Italiano se ne accorge e preferisce risparmiargli il secondo tempo. (dal 1’s.t.: torna in campo dopo tanto tempo e dimostra a tutti personalità e valori tecnici. Prende il giallo per proteste ma è comunque tra i più attivi nella ripresa).: nuovamente in cabina di regia svolge il compito senza troppe apprensioni. Per li si tratta di poco più di un allenamento (dal 1’s.t.: entra per gestire il pallone in un secondo tempo dai ritmi veramente bassi): E’ bravo a sorprendere tutti in occasione del vantaggio iniziale, il suo colpo di testa ravvicinato lascia di stucco tutti, soprattutto Steinbors che goffamente spedisce il pallone in rete. Preziosissimo in occasione del gol di Cabral: il suo assist di tacco è una finezza assoluta. Nella ripresa prova a far segnare anche Jovic, ma il serbo si fa neutralizzare dalla difesa lettone. (dal 31’s.t.: nel primo tempo il francese è tra i più intraprendenti dei viola, e gran parte delle azioni iniziano proprio da un suo uno contro uno. Vuole a tutti i costi al gol, tanto che si crea almeno 3/4 occasioni: non finisce sul tabellino dei marcatori ma la sua prestazione è comunque positiva. (dal 15’s.t.: entra con molta convinzione andando anche più volte vicino alla prima gioia personale tra i grandi. Prezioso): nel primo tempo si è visto poco complice un gioco spesso troppo focalizzato sulle fasce ed una marcatura a uomo strettissima dei centrali lettoni. Nei minuti finali dimostra di la sua personale voglia di gol mettendo a segno il suo terzo gol stagionale in scivolata. (dal 15’s.t.: spreca una ghiotta occasione dopo pochi minuti dal suo ingresso, poi non ne ha più): Offre il pallone del vantaggio a Barak con una giocata sulla linea di fondo e a pochi minuti dall’intervallo finisce sotto i riflettori grazie ad un gol da cineteca. Quando i ritmi sono bassi l’ex Milan è tra i più forti in questo sport.