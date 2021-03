Hansi Filck, tecnico del Bayern Monaco, commenta le voci che lo vogliono come uno dei candidati alla successione di Joachim Löw sulla panchina della nazionale tedesca: "Mi sono divertito molto nel periodo trascorso in Federazione e soprattutto con Löw, una gran brava persona. Ora però provo lo stesso piacere con il Bayern, ecco perché non mi interessa parlare di queste cose: ho un contratto fino al 2023 e voglio continuare a lavorare con successo, sono concentrato al cento per cento sul Bayern, sono vietate le speculazioni sul mio futuro. Se fosse accaduto prima? Non sono interessato al passato e al futuro, ma al presente. Si dice che potrei essere l'allenatore della nazionale, ma penso solo alla partita contro il Werder Brema. Non voglio essere coinvolto. Chi sarà il prossimo ct? Non è il mio lavoro. Oliver Bierhoff ha abbastanza tempo per scegliere una figura adatta".