, che saranno disputati in Qatar ed eccezionalmente nel periodo invernale,portate avanti da anni delle associazioni internazionali che hanno posto l'accento sulle gravi violazioni compiute negli Emirati. In particolare, sulleper la realizzazione degli impianti che ospiteranno la manifestazione.- Un grave atto d'accusa lanciato per primo dal quotidiano inglese Guardian e da Amnesty International e che ha smosso le coscienze di alcune delle federazioni calcistiche più importanti.La nazionale allenata da Joachim Loew, vincitrice del titolo iridato in 4 occasioni, ha schierato ieri in Romani un undici di partenza sulle cui divise apparivano le lettere che, messe in sequenza, componevano la scritta(diritti umani).nei confronti di questa vicenda. Nessuna sanzione ad oggi per le federazioni coinvolte, ma è inevitabile che quanto è avvenuto sui campi di mezza Europa nei giorni scorsi non potrà lasciare indifferente l'opinione pubblica sulle tante zone d'ombre che riguardano il prossimo Mondiale in Qatar.