Il mondo dei videogiochi calcistici ha già perso PES, da questa edizione Konami ha ribattezzato il proprio gioco eFootball, e ora rischia di perdere un altro marchio storico: quello di FIFA. Anche Electronic Arts infatti è pronta a un rebranding per la propria saga calcistica, con FIFA 22 che potrebbe diventarne l'ultimo capitolo. Settimana scorsa infatti, EA ha annunciato i propri piani per un cambio di nomi, già avviate le discussioni con la Federazione internazionale in via formale per interrompere la collaborazione, e ha depositato nel Regno Unito molteplici registrazioni per un nuovo marchio che, come rivela VGC, dovrebbe diventare il nome del prossimo videogioco qualora le trattative con la FIFA si chiudessero con la conclusione effettiva della collaborazione: "EA SPORTS FC", rispetto all'attuale denominazione del franchise "EA SPORTS FIFA". In questo senso, pochi giorni fa il general manager di EA Sports Group, Cam Weber, aveva spiegato: "Guardando avanti, stiamo anche esplorando l'idea di rinominare i nostri giochi di calcio EA Sports globali. Questo significa che stiamo rivedendo il nostro accordo relativo ai diritti di denominazione con FIFA, che è separato da tutte le altre nostre partnership ufficiali e licenze nel mondo del calcio". Non sarebbe infatti a rischio, spiega Weber, la presenza in game di nomi ufficiali: "Dopo anni di costruzione del nostro franchising globale, sappiamo anche che l'autenticità è essenziale per l'esperienza. Ecco perché concentriamo così tanta energia sulla forza collettiva di oltre 300 partner con licenza individuale che ci danno accesso a oltre 17.000 atleti in oltre 700 squadre, in 100 stadi e oltre 30 campionati in tutto il mondo. Investiamo continuamente nelle partnership e nelle licenze più significative per i giocatori e, per questo motivo, il nostro gioco è l'unico posto in cui si giocare in modo autentico nell'iconica UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga e LaLiga Santander, tra molti altri. L'ampiezza delle nostre partnership e il nostro ecosistema di contenuti concessi in licenza ci consentirà di continuare a portare un'autenticità senza rivali nei nostri giochi di calcio EA Sports, ora e per molti anni a venire".