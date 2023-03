Nel Basket, la doppia-doppia, ossia più di dieci assist e dieci punti segnati in una partita, non è più una rarità, specialmente in NBA. Joel EmbiId, giocatore dei Philadelphia 76ers, con 33 punti e 10 rimbalzi per partita ne è la testimonianza. Nel calcio, invece? Chi sono i calciatori in doppia cifra in entrambe le statistiche?



GLI EMBIID DEL CALCIO - Sono solamente cinque nei maggiori campionati. Le prime due posizioni riguardano calciatori del PSG. Il leader di questa classifica è Leo Messi. La pulce ha collezionato ben 13 gol e 13 assist fino ad ora. Subito dopo, abbiamo Neymar. Il brasiliano, attualmente ai box per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, è a quota 13 gol e 11 assist. Terza posizione per il calciatore che sta incantando l’Europa con le sue giocate, Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è l’unico rappresentante della Serie A in questa lista, con 12 gol e 12 assist. Per quanto riguarda la Premier League, Bukayo Saka con 12 gol e 10 assist si aggiudica il quarto posto. Quinta posizione per Randal Kolo-Muani. Il giocatore francese dell’Eintracht Francoforte, è uno dei nomi più caldi del mercato estivo. La rivelazione della Bundesliga ha segnato 11 gol e servito 10 assist in stagione.