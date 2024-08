Getty Images

Doppia sfida Inter-Juve nelle quote: non solo scudetto, è testa a testa Lautaro-Vlahovic per il capocannoniere

10 minuti fa

Informazioni al consumatore sull'offerta degli operatori Promozioni soggette a termini e condizioni.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

C'è una nuova anti-Inter per questa Serie A. La Juventus di Allegri è un lontano ricordo anche per i bookmaker, secondo cui sarà una corsa a due per il prossimo scudetto. I bianconeri di Thiago Motta avanzano infatti nelle quote di bet365, offerti campioni d'Italia a 3,50, dietro soltanto ai vincitori dell'ultimo titolo a 1,70. Segue il Milan, terzo a quota 9 nonostante l'avvio complicato con un solo punto in due gare, mentre il Napoli di Antonio Conte è visto campione a 11.



CAPOCANNONIERE – Inter e Juventus sono in pole, con le rispettive punte di diamante, anche per il titolo di capocannoniere. Il bis di Lautaro Martinez paga 3 volte la posta su Snai, ma è sottile il vantaggio su Dusan Vlahovic, che dopo la doppietta al Verona vede il trionfo nella classifica marcatori a 4,50. Avanza anche Mateo Retegui, tre reti nelle prime due stagionali, in quota a 6