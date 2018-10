I wonder who @Evra is backing tonight?



Wait for it... pic.twitter.com/hCP9BBX3fM — Manchester United (@ManUtd) 23 ottobre 2018

Doppio ex della serata,si trova sulle tribune di Old Trafford per assistere ae ha deciso per chi tifare: "Bisogna rispettare questo stemma - dice in un video sul profilo Twitter dei Red Devils - Quando giocate avete la storia del club sulle spalle, quindi date tutto. Ad essere onesti, lo United è per sempre ma sono stato bene anche alla Juve perché se ho giocato ad alti livelli negli ultimi tre anni è grazie a loro. Quindi forza Juve anche! Questa sera sarò felice per chi vince e triste per chi perde. Comunque... Forza United!".