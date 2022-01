Una, su ogni pallone. Con laper la. Gianlucaha vissuto emozioni forti nella sfida, cominciata da titolare, con la sua blanquirroja contro i vari Ospina, Cuadrado, James Rodríguez e Falcao. Soprattutto Falcao, dato che in uno scontro aereo con el Tigre, l'attaccante torinese ha subito un colpo al volto che gli ha fatto perdere molto sangue dal naso e lo ha costretto, nel secondo tempo, a scendere in campo senza la sua classica mascherina protettiva.Quella di ieri è stata la: l'ultima gara cominciata dal primo minuto era stata il 10 dicembre, contro la Ternana. Un 2-0 per il Benevento con una doppietta del bomber dei due mondi, che da allora, complici i rinvii per Covid e la, non è più sceso in campo in campionato, con appena 19 minuti collezionati in Coppa Italia. La curiosità è che Lapa è ancora il. Ma il futuro sembra lontano dal Vigorito.A qualche ora dalla ripresa del campionato, in pieno mercato di gennaio, l'allenatore Fabioha infatti annunciato in conferenza stampa che "". Una dichiarazione contestata dai legali del bomber, che non cambia granché però nella sostanza: l'attaccante vuole lasciare la Serie B, ha avuto sondaggi da diversi club in Italia e all'estero ma in queste ore è illa squadra che sta insistendo per averlo. Contatti continui tra le parti, nonostante Lapadula sia dall'altra parte del mondo, per provare a trovare un accordo: oltre al sogno Mondiale, nel suo 2022 Gianluca vuole anche realizzare quello di tornare in Serie A.