Prima sconfitta per Diego Armando Maradona alla guida dei messicani del Dorados, 1-0 in favore degli Alebrijes De Oaxaca, ed è subito polemica con gli arbitri. Al termine del match, El Pibe ha attaccato duramente il direttore Alco Cano: "Non mi piace parlare di arbitri, ma serviva un altro arbitraggio per questa gara: le due squadre hanno giocato in maniera barbara, qualcuno doveva controllare e mantenere l'ordine. L'arbitro non ha mai fatto rispettare le regole. Non voglio un calcio violento, voglio solo che quello che è successo non si ripeta più". In conferenza stampa, ha poi aggiunto: "Preparerò un rapporto sull'arbitraggio di Cano da presentare alla Fifa".