Dorgu-Manchester United, pronta la nuova offerta per il Lecce: le cifre

Il Manchester United insiste, il Lecce resiste.. Dopo una prima proposta respinta dai giallorossi, i contatti tra i due club stanno andando avanti e gli inglesi sono pronti a fare un altro tentativo. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano, l'offerta dovrebbe essere intorno ai 36/37 milioni.- La richiesta del Lecce è sempre stata di. Con il giocatore c'è già un accordo verbale sulla base di un contratto da cinque anni sul quale manca solo la firma, ma prima serve l'accordo totale con il Lecce.

- Tra i club interessati a Dorgu ci sono anche Milan e Juventus, oggi però concentrati su altre priorità e quindi decisi a rimandare tutto a giugno.. Una formula che - sempre di fronte a un pagamento intorno ai 40 milioni - potrebbe convincere il Lecce per il quale la priorità è quella di non perdere Dorgu a metà stagione. Per Gotti prima e per Giampaolo ora è un giocatore fondamentale, quest'anno si è trasformato da esterno d'attacco e lì davanti sta dando un contributo importante nella corsa alla salvezza.