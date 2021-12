L'arbitro di Borussia Dortmund-Bayern Monaco Felix Zwayer è finito al centro delle polemiche in Germania per un rigore concesso agli ospiti che hanno vinto 3-2. Nel post partita, Jude Bellingham ha commentato l'arbitraggio in modo duro: "Quello non è mai rigore. Avete dato il big match di Bundesliga a un arbitro che aveva truccato le partite, cosa vi aspettavate?". Il centrocampista inglesesi riferisce all'episodio del 2005, quando Zwayer è stato coninvolto nello scandalo delle partite truccate dall'arbitro Hoyzer: Zwayer, all'epoca guardalinee, accettò 30 euro per truccare una gara.