Se Erling Haaland lascerà il Borussia Dortmund per il Manchester City, Jude Bellingham è concentrato solo sul club tedesco e ha risposto così alle voci di mercato: "L'unico futuro sul quale sono concentrato è la prossima partita. Non vedo l'ora che venga la prossima stagione, nella quale sarò ancora qui. Sono contento per la carriera di Haaland, mi mancherà. Ma noi abbiamo preso giocatori come Adeyemi, Schlotterbeck e Süle e io ho piena fiducia nel progetto del club".