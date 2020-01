Quando si avvicina l'ultimo giro di clessidra, Emre Can è ancora un giocatore della Juve. Ma l'obiettivo resta quello di sciogliere questo nodo entro la fine del mercato invernale, che anche in Bundesliga scadrà domani, venerdì 31 gennaio. E allora il Borussia Dortmund schiaccia il piede sull'acceleratore. Intensificando quei contatti confermati anche dal ds Zorc in giornata, aspettando di trovare una soluzione che possa convincere la Juve tra formula e valutazione economica complessiva. Una Juve che in queste ore ha definitivamente aperto al prestito, pur di riuscire a tenere duro sul prezzo di almeno 30 milioni totale: l'ultima richiesta del club bianconero è compresa tra i 27 e i 28 milioni tra prestito e riscatto (obbligatorio al verificarsi di alcuni obiettivi di facile raggiungimento), più alcuni bonus per sfondare il muro dei 30. Richiesta registrata dal Dortmund chiamato a quagliare nelle prossime ore, forte del sì del giocatore in tasca da tempo.



IL RETROSCENA – Forse per smuovere il titubante Dortmund, la Juve nelle scorse ore aveva anche ripreso i contatti con il Barcellona per provare a imbastire per l'ennesima volta lo scambio con conguaglio tra lo stesso Emre Can e Ivan Rakitic: sempre presenti i soliti ostacoli tra valutazione dei due giocatori e l'ingaggio eccessivo richiesto dal croato. Avanti tutta quindi col Dortmund, mentre il tempo scorre.