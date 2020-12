In attesa di Borussia Dortmund-Lazio ci sono novità in merito a eventuali recuperi da parte della squadra tedesca. Favre dovrebbe aver recuperato Guerreiro dopo un colpo al piede. Il portoghese giocherà sulla sinistra della difesa a 4. Di conseguenza Passlack sostituirà Meunier (assente). Nel centrocampo 2 va verso l'esclusione Witsel. Al suo posto dovrebbero esserci Delaney e il classe 2003 Bellingham. Alle spalle di Haaland, dovrebbe toccare al terzetto Sancho-Reyna-Hazard completare il 4-2-3-1.



In casa Lazio invece il dubbio principale nel classico 3-5-2 è in difesa. Ieri davanti a Strakosha è stato provato Patric con Hoedt e Acerbi. Inzaghi però starebbe cercando di recuperare in extremis Luiz Felipe per inserirlo sul centrodestra. A centrocampo va verso il riposo dal 1' Lazzari. Da destra verso sinistra agiranno Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Fares. Infine, in attacco ancora Correa con Immobile. Caicedo ha recuperato e sarà a disposizione. Semplice fitta all'adduttore per lui.