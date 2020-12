Stasera alle ore 21:00 al BVB Stadion (o Signal Iduna Park) scenderanno in campo Borussia Dortmund e Lazio. Sarà un match determinante per le sorti del girone F di Champions League. La squadra di Inzaghi potrebbe ottenere addirittura un'insperata qualificazione agli ottavi di finale con una gara di anticipo, qualcosa di impensabile fino a poco prima del sorteggio dello scorso 1 ottobre. Come riporta Il Corriere dello Sport sarà ovviamente anche la battaglia tra bomber. Immobile vs Haaland. Due attaccanti che hanno il gol nel sangue e stanno facendo benissimo in questa Champions. Ciro, bloccato per due gare dal Covid-19, in due partite ha segnato 3 reti. Haaland invece è il capocannoniere dell'edizione al momento: 6 gol in quattro match disputati. Insomma, i portieri sono avvisati.