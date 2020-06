Potrebbe non concludersi il prossimo 30 giugno l'esperienza con la maglia del Paris Saint Germain dell'esterno belga Thomas Meunier. L'ex Bruges - trattato anche da Juve e Inter - ha firmato nei giorni scorsi un contratto pluriennale col Borussia Dortmund, che sarà effettivo però a partire dalla prossima stagione. Il club tedesco ha aperto all'ipotesi di concedere il giocatore in prestito ai parigini per disputare la Final Eight di Champions League di agosto, ma ha richiesto un indennizzo economico. Ipotesi che al momento avrebbe registrato la freddezza della formazione francese.