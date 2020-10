Nel Borussia Dortmund che affronterà l'Arminia Biefeld non ci sarà Erling Haaland. Il norvegese non è né nell'undici titolare né in panchina, a causa di un lieve problema al ginocchio. Non dovrebbe essere nulla di grave per l'attaccante che è sempre andato a segno nelle ultime tre gare del Dortmund, ma Favre preferisce andarci cauto e tenerlo a riposo in vista della gara di Champions con il Bruges, nello stesso girone della Lazio.