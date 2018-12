Andrea Dossena, ex esterno di Napoli e Liverpool, ha parlato a Sky Sport: "Cancelo? Avrebbe potuto giocare come 10 ai miei tempi e anche prima, è un rifinitore. E invece fa l'esterno come facevo io. Per la Juve è un acquisto straordinario, mentre l'Inter deve rammaricarsi, perchè non ha potuto tenerlo".



NAPOLI - "La squadra di Ancelotti ci proverà, ma sarà molto complicato. Il Napoli dovrà sperare che la Champions porti via energie ai bianconeri: in quel caso gli azzurri e l'Inter, le sole squadre in grado di competere con la Juve, dovranno farsi trovare pronte".