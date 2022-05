Faranno certamente molto discutere le dichiarazioni rilasciate quest'oggi a Radio Bruno da Beppe Dossena.



L'ex regista di Torino e Sampdoria ha infatti commentato così il recente arrivo al Genoa della nuova proprietà americana: "Mi meraviglio che un fondo come 777 Partners, che ha acquistato il Genoa, non abbia invece acquistato la Sampdoria. Sono due tifoserie diverse. Più nervosa quella del Genoa, meno invadente quella della Sampdoria. Sono due marchi di prestigio, che hanno poche prospettive: a meno che non arrivino fondi arabi o cinesi che decidono che la Liguria diventi la Florida d’Europa. Tra acquistare il Genoa, Sampdoria e la Fiorentina ovviamente virerei sull’ultima".