L'obiettivo di Elliott è quello di riportare il Milan in quella che è stata, per diversi anni, la sua casa: la Champions League. Il primo obiettivo è stato quello di inserire professionalità di spessore nei punti giusti, da Leonardo a Maldini passando per Moncada. Il prossimo step sarà quello di rinforzare in maniera trasversale la squadra con altri colpi alla Piatek.



ALLENATORE - E' rimasto saldo al timone della sua nave, superando la tempesta. Il bilancio di Rino Gattuso fin qui può considerarsi positivo: quarto posto momentaneo in linea con i programmi. Da parte di Leonardo e Maldini c'è sempre stata fiducia, al netto di qualche confronto diretto e che non li ha trovati tutti d'accordo, e anche Gazidis apprezza Rino. Ma il suo futuro sarà legato alla qualificazione in Champions League: nelle valutazioni societarie peserà molto questo aspetto a fine stagione.



OBIETTIVI - Il Milan si muove e si aggiorna, anche grazie al lavoro di scounting. Diversi i profili osservati nelle ultime settimane, le priorità sul mercato sono state tracciate: un esterno offensivo di gamba e che sappia attaccare la profondità, una mezzala e il riscatto di Bakayoko. Restano vive le candidature di Saint-Maximin, Deulofeu, Sensi e Duncan, specie se dovesse partire Kessie. Piacciono anche Andersen della Sampdoria, Gosens dell'Atalanta, Everton del Gremio e Kamara del Marsiglia. Ma il vero, grande, obiettivo è Sergej Milinkovic-Savic, l'uomo sul quale sia Leonardo che Elliott sono pronti a fare un grande sacrificio economico. Previsti nuovi contatti a stretto giro di posta con la Lazio e l'agente del giocatore Mateja Kezman. CESSIONI - Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci e José Mauri. Sono infatti rimasti in gruppo loro tre a gennaio, nonostante i tentativi di cessione. Profili che la società avrebbe piazzato molto volentieri per motivi di bilancio, ma che per uno o più motivo alla fine non ci sono stati i presupposti. Così l’appuntamento è rinviato in estate, dove il trio lascerà il Diavolo a parametro zero e sarà libero di trovare accordi con altre squadre. Potrebbe partire anche Kessie che ha mercato in Inghilterra e Cina e uno tra Suso e Calhanoglu. Cutrone piace a diversi club europei, come il Borussia Dortmund e il Tottenham, ma difficilmente lascerà il club rossonero.



CONTRATTI DELICATI - Il Milan sta discutendo con diversi giocatori riguardo al rinnovo del contratto. Ha offerto un contratto annuale a Cristian Zapata e attende una risposta. Il difensore colombiano, in scadenza a giugno come Abate, ha una ricca offerta da parte del Fenerbahce e ha preso tempo. Per quanto concerne Bonaventura, la trattativa con Raiola non è ancora decollata. Jack andrà in scadenza nel 2020 e si aspetta un riconoscimento da parte del club: se ne riparlerà in estate, al momento tutto in stand-by. Difficilmente il Milan deciderà di allungare il contratto di Lucas Biglia, in scadenza nel 2020, per motivi anagrafici. Senza dimenticare l'episodio del derby che può lasciare strascichi.