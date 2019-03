Da neopromossa a rivelazione. Il Parma ha vissuto una splendida stagione, vuole completarla con la salvezza matematica così da festeggiare l'ottimo lavoro fatto al ritorno in Serie A: Daniele Faggiano ne è stato artefice, il direttore sportivo capace di scovare occasioni, puntare sui giovani e su pedine di esperienza. Non a caso è già operativo verso giugno, in attesa di capire se potranno arrivare proposte importanti.



ALLENATORE - Roberto D'Aversa è stato confermato e ha fatto benissimo: la Fiorentina lo ha inserito nella propria lista (Giampaolo è in cima), il Parma però vuole andare avanti con il suo allenatore e al momento c'è serenità su questo fronte. Fondamentale capire se Faggiano - molto legato a D'Aversa, vera intuizione - riceverà offerte ufficiali da Inter o Roma di cui si sta vociferando, corteggiamenti più o meno serrati; ma da serio professionista sta già preparando il mercato per il suo Parma.



OBIETTIVI - Non sarà facile trattenere diversi giocatori che si sono rivelati fondamentali. Roberto Inglese non ha una cifra fissata per il riscatto, ma il Napoli parte da una valutazione di 30 milioni: troppi, non a caso si è già fiondata l'Atalanta su di lui. Sepe ha fatto bene e il Parma vorrebbe tenerlo, complicato anche blindare Bastoni che l'Inter pensa di riportare a casa o inserire in altre operazioni. Sotto osservazione Ranocchia per la difesa se dovesse andare a scadenza coi nerazzurri, piace Fares della Spal per la fascia sinistra, Faggiano aveva pensato a Juan Iturbe come altro grande ritorno per gennaio e chissà che non possa tornare di moda a giugno. POSSIBILI CESSIONI - Gervinho e Bruno Alves sono molto richiesti: il portoghese poteva andare alla Juve al posto di Benatia ma il Parma ha resistito, Gervinho ha proposte all'estero ma il Parma vuole puntare ancora sull'ivoriano con totale fiducia. Kucka non si tocca, potrebbe partire Sprocati che sta trovando poco spazio. Anche Gobbi potrebbe fare una scelta diversa da giugno in avanti.



