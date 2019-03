Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa commenta a Sky Sport il successo sul Genoa: "L'errore di Gervinho? Gli ho detto a fine partita che non sarebbe andata bene per lui se non avessimo vinto (ride, ndr). Ritorno al successo? Vero che abbiamo affrontato Inter e Napoli in casa, ma oggi si respirava un'aria diversa e il pubblico ci ha dato una grande mano e abbiamo preso tre punti importanti per il nostro obiettivo. Gervinho? Come ha stoppato la palla ha perso di vista i compagni ed è rimasto con l'idea di saltare il portiere e segnare. Voleva battere il suo record, ma credo nella sua buona fede. Fino ad adesso è sempre stato un ragazzo positivo e mai egoista, non montiamo casi su Gervinho. Nel secondo tempo è arrivato un momento di difficoltà e ci siamo allungati un po' troppo. I ragazzi hanno fatto una partita di sacrificio. Il cambio di Scozzarella? Serviva un giocatore di gamba e Biabiany, pur essendo un attaccante, riesce a fare entrambe le fasi in maniera egregia. Dimarco aveva i crampi, rientrava da tanto tempo fermo. Alla fine abbiamo deciso di passare a cinque: mi fa piacere che anche Sierralta sia rientrato. Schiappacasse? Sono dispiaciuto e l'ho fatto scaldare perché ha qualità importanti ed è imprevedibile. Mi dispiace non accontentare tutti, sicuramente avrebbe meritato di far parte della gara per come si è allenato ma devo fare delle valutazioni e avevo già due cambi programmati. Comunque finché si allena così potrà avere spazio e togliersi soddisfazioni".