C’è una Roma da rifare, con o senza qualificazione in Champions. Ovviamente con un budget diverso a seconda della partecipazione del club alla massima competizione europea. La Roma dei miracoli col Barcellona si sta dissolvendo con i probabili addii di Dzeko, Manolas e Perotti che seguono quelli di Alisson, Nainggolan e Strootman. SI punta a un progetto giovani, con un allenatore italiano e ambizioso. E un nuovo direttore sportivo visto l’addio di Monchi





ALLENATORE - Il prevedibile divorzio con Di Francesco ha portato sulla panchina Claudio Ranieri che tuttavia a fine maggio lascerà l’incarico per assumerne magari uno in società. Pallotta ha dato mandato al fido consulente Baldini per la ricerca dell’ottavo tecnico della gestione Usa. Il nome più caldo resta quello di Maurizio Sarri in uscita dal Chelsea. La mancata qualificazione in Champions però potrebbe allontanare l’ex tecnico del Napoli che ha già parlato in più di un’occasione con Baldini a Londra. L’alternativa più credibile è quella che porta Gasperini, desideroso di misurarsi di nuovo con un top club dopo il fallimento nel 2011 con l’Inter e forse il migliore in Italia a lavorare coi giovani. Quasi impossibile la pista che porta ad Antonio Conte nonostante l’aiuto che potrebbe arrivare da Petrachi. L’attuale ds del Torino è il prescelto dalla Roma per raccogliere l’eredità di Monchi tornato al Siviglia.





OBIETTIVI - Giovani, possibilmente italiani e che non costino uno sproposito. L’arrivo di Petrachi cambierà di nuovo la strategia giallorossa che prevede l’arrivo di almeno 5-6 innesti. In difesa si punta a Mancini dell’Atalanta e Izzo del Torino mentre a centrocampo si cerca un regista per il post De Rossi. E il primo nome della lista, viste le difficoltà per arrivare a Barella, sembra essere quello di Tonali del Brescia. Attenzione pure a Sensi e Locatelli del Sassuolo monitorati nelle ultime settimane. Per il dopo Dzeko in attacco si pensa al Gallo Belotti che Petrachi potrebbe portarsi da Torino mentre è in bilico la permanenza di Olsen. In caso di addio dello svedese gli occhi sono puntati su Cragno del Cagliari.

POSSIBILI CESSIONI - Tante, come al solito. Soprattutto per quel che riguarda giocatori dall’età avanzata e dal contratto pesante. Il primo nome a partire dovrebbe essere Dzeko, scadenza 2020 e nessuna intenzione da parte della Roma di prolungarlo. Lo vogliono Inter e West Ham. A serio rischio pure Manolas vista la clausola da “appena” 36 milioni che fa gola a Manchester United e Chelsea. Stesso discorso per Lorenzo Pellegrini, clausola da 30 milioni. Dovrebbe restare Zaniolo nonostante le tante offerte mentre verranno valutate richieste per Under, Perotti e Nzonzi. Più difficile sarà risolvere i nodi legati a Pastore, Fazio, Jesus e i ritornanti Peres e Defrel. Tutti con uno stipendio medio alto e un rendimento decisamente basso.





CONTRATTI DELICATI - L’agenda dei rinnovi lasciata da Monchi a Massara prevede nell’ordine: Zaniolo, El Shaarawy, De Rossi e Lorenzo Pellegrini. Per il primo si attenderà giugno e si prevede un forte aumento. Il capitano è in scadenza e dovrebbe rinnovare per un’altra stagione a stipendio dimezzato: da 3 a 1,5 milioni. Si è intricata nelle ultime ore, invece, la questione El Shaarawy che non ha preso bene la mancata tutela del club dopo l’aggressione di Dzeko a Ferrara. In attesa di un adeguamento è pure Under che però potrebbe essere ceduto.