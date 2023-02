Un dottore per il centrocampo del Milan. E' un giorno importante per Tommaso Pobega, che oltre a essere giocatore professionista da oggi sarà anche, appunto, dottore: il classe '99 infatti, evidenzia La Gazzetta dello Sport, oggi si laurea in Economia Aziendale.



E per farlo, Pobega porta una tesi sui rossoneri: il titolo è "La responsabilità social del Milan", di cui un capitolo è interamente dedicato a Fondazione Milan, che in questi giorni festeggia il suo 20° anniversario.