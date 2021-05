Il vicepresidente del Gremio Marcos Hermann ha parlato a Globo Esporte della trattativa per portare in Brasile Douglas Costa: “La trattativa procede bene. Siamo stati autorizzati dalla Juventus a trovare l’accordo con il giocatore. Adesso aspettiamo i documenti, che dovrebbe arrivare martedì o mercoledì, c’è tempo sufficiente per tesserarlo prima che si chiuda la finestra di mercato. Siamo ottimisti”. Parole, dunque, che fanno filtrare un grande ottimismo per la buona riuscita dell’affare, da chiudere entro il 23 maggio, ovvero la deadline della finestra di calciomercato in Brasile.