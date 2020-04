. Cosìha dedicato un post su Instagram alla sua fidanzata, rivolgendole questo affettuoso messaggio d’amore. È proprio con lei che il fantasista brasiliano della Juventus sta trascorrendo la quarantena, nella sua casa in Brasile. Isolamento che presto finirà, infatti il numero 11 bianconero è atteso nei prossimi giorni a Torino in vista della ripresa degli allenamenti. Una volta tornato, si sottoporrà ad un periodo di quarantena pari a 14 giorni, come da decreto per coloro che provengono dall'estero. Se la data del 4 maggio sarà ufficializzata come quella utile per tornare ad allenarsi, Douglas Costa sarà alla Continassa dopo pochi giorni dall'inizio del ritiro.