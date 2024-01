Douglas Costa, nuova vita al Fluminense dopo il no della Juventus a riprenderlo quasi gratis

Douglas Costa è un nuovo giocatore del Fluminense. È ufficiale, alla fine il prossimo passo della carriera dell'esterno brasiliano sarà proprio in patria, una decisione definitiva presa appena qualche giorno dopo l'ingaggio saltato con il Samsunspor. Ma sono state lunghe le settimane di attesa, alla fine Douglas Costa ha optato per una scelta anche di vita lasciando cadere le ricche proposte ricevute pure da lui sul doppio fronte Arabia Saudita-Qatar. Solo dopo aver incassato il rifiuto della Juventus, la sua prima scelta in questa fase della carriera, considerando quella proposta presentata alla Continassa: un'autocandidatura gratis o quasi, con ingaggio da 100mila euro più bonus fino al termine della stagione.



LE PAROLE – Niente da fare quindi. E allora Douglas Costa ha preso tempo per guardarsi attorno prima di prendere una decisione finale. Quella del Fluminense è stata dichiarata dallo stesso brasiliano come la migliore possibile: “È una sensazione unica, era qualcosa che cercavo nella mia carriera. Dopo un po' di tempo volevo tornare di nuovo in Brasile. Adesso ho altri obiettivi e penso che venire al Fluminense in questo momento sia una combinazione perfetta. Quello che cerco io, lo cerca anche il club. Il Fluminense è molto competitivo, negli ultimi anni è sempre arrivato lontano nelle competizioni. Questo è ciò a cui miro e che ho sempre ottenuto nella mia carriera. Ho già conosciuto alcune persone con cui ho avuto modo di lavorare, anche nella nazionale brasiliana. A poco a poco mi sento a casa. Sono davvero felice di essere qui. Questa è una nuova tappa e penso che il Fluminense abbia tutto per aggiungere molto alla mia carriera. Vengo con una grande voglia di mostrare al mondo ciò che sono in grado di fare. I tifosi possono aspettarsi molta dedizione e ottime prestazioni, poiché farò del mio meglio affinché si possano vincere tutte le competizioni a cui prenderemo parte".