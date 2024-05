Dove gioca il Como in Serie A? Avanza l'ipotesi Verona

Instagram @comofootball

Lo stadio del, il Sinigaglia, ha bisogno di un massiccio restyling per risultare conforme ai parametri della Serie A, conquistata dai lariani secondi nell'ultima Serie B. I fratelli Hartono, ricchissimi proprietari del club, daranno un vestito tutto nuovo al calcio cittadino. A breve verrà presentato il progetto elaborato da Populous (già ingaggiato in passato per il nuovo San Siro).

Nelle scorse settimane il club aveva sondato le città logisticamente più comode come le corregionali Cremona, Bergamo, Monza, Brescia, tutte ipotesi scartate per inimicizie più o meno “gravi” fra le tifoserie. Si era pensato anche più in grande a Milano o Torino, che però non avrebbero potuto ospitare due partite di Serie A nello stesso fine settimana.Come riporta La Gazzetta dello Sport, la scelta era ricaduta sul Tardini di Parma, che però dopo un’iniziale apertura ha chiuso le porte. Sebbene ancora manchi l’ufficialità,. Ora, il Como è fiducioso di riuscire a colmare quel gap di 3.000 posti entro l’inizio del campionato, ma Verona