Sampdoria, il Como forte su Audero. Spunta Semper nella trattativa?

Tra pochi giorni Emilfarà virtualmente ritorno alla. Il portiere di proprietà dei blucerchiati, fresco Campione d'Italia con l', era stato prestato l'estate scorsa dalla società genovese a quella nerazzurra: troppo alto l'ingaggio del numero uno in Serie B per il Doria che, a malincuore, si era dovuto separare dal giocatore classe 1997. La trattativa con Marotta era stata imbastita sulla base del prestito con diritto di riscatto, diritto che l'Inter non eserciterà lasciando l'ex Juve libero di tornare in Liguria. La sua permanenza a Bogliasco, però, potrebbe essere molto breve.

Il, neopromossa in Serie A dalle grandi ambizioni, sta cercando un portiere esperto in A eppure ancora relativamente giovane. Sono qualità entrambe in possesso di Audero, e i lombardi sono pronti ad affondare il colpo per il calciatore nato a Mataram ma cresciuto calcisticamente a Torino, nelle giovanili bianconere. La Samp ovviamente vorrebbe monetizzare da questa cessione, anche se già non pagare il pesante ingaggio di Audero sarebbe importante per le casse genovesi.L'idea del Como sembrerebbe quella di affiancare un portiere avvezzo alla categoria a Adrian, che ha solo un anno meno di Audero ma decisamente meno presenze nella massima categoria. L'anno scorso il croato però è stato titolare al Como, in B, e si ipotizza anche un possibile inserimento dell'ex Chievo nella trattativa per Audero, come parziale contropartita per la Samp.