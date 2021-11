Riguardo alle novità nelle misure di contrasto al Covid "la Figc si inserisce con una grande forma di rispetto, devo ringraziare il presidente Draghi perché prudenza significa permettere ai club di andare avanti così come abbiamo fatto dopo quasi due anni di sofferenza per la pandemia".



Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ospite di Pierluigi Diaco a 'Ti Sento', in onda su Rai Radio 2 e su RaiPlay.



"Prudenza sì, condivido l'impostazione perché - ha aggiunto Gravina - questa è una sorta di assicurazione che garantisce al nostro mondo di poter andare avanti".



"Credo che - ha concluso il n.1 della Federcalcio - questo green pass plus, o comunque la possibilità che tutti debbano essere vaccinati, sia una grande forma di rispetto verso chi ha già fatto questa scelta. La condivido e la sottoscrivo".