E fanno 8., a cominciare da quello diin Inter-Empoli (quel famoso Inter-Empoli del maggio 2019) per finire con un altro interista,che dopo ieri sera il portiere polacco se lo sognerà di notte. Così come anche: fior di tiratori, che hanno tutti quanti sbattuto recentemente contro il muro del Drago, artefice assieme a Maldini e Nzola dell'impresa compiuta battendo l'Inter, valsa il momentaneo +6 sul Verona terzultimo. Ma come mai è allo Spezia, con tutto il rispetto che merita la società ligure, che lotta ed è sulla buona strada per centrare una storica terza salvezza consecutiva? Colpa di... Italiano.Ebbene sì, anche il grande percorso che sta facendo Vincenzo Italiano alla Fiorentina non è esente da macchie. Come quella di non aver valorizzato, anzi tutt'altro, il talento da portiere vecchio stampo di Bart Dragowski,. Una incompatibilità tecnica che è costata al classe 1997, oltre al posto da titolare, anche molte topiche accumulate giocando con i piedi nelle poche occasioni che gli sono capitate dopo l'infortunio a inizio ottobre del 2021, occorso in Fiorentina-Napoli, proprio quando aveva parato un rigore a Insigne.rifiutando un rinnovo che pure la società gigliata stava preparando, consapevole del valore del ragazzo cheProprio i Saints sono stati molto vicini a strappare il sì delle parti in causa, ma non hanno concluso l'affare in estate a causa di alcuni cavilli burocratici legati al numero di presenze stagionali, insufficiente per le condizioni imposte dopo la Brexit. L'agente di Dragowski,, ha sempre predicato grande calma, e alla fine ha avuto ragione, nonostante la strada, a un certo punto, sembrasse sbarrata: il Napoli stava provando a prenderee l'affare tra lo Spezia eera ben avviato. Ma il portiere del Psg non è mai sbarcato in Italia, Meret ha rinnovato con gli azzurri e, che era già pronto a trasferirsi alla Lazio,E' ill'ultima squadra ad aver manifestato un cauto interesse nel numero 69 di Semplici, che ha saltato i Mondiali a causa di un brutto infortunio rimediato in autunno. Nulla di irreparabile, anche perché avrebbe comunque giocato Szczesny. Ma la porta della Polonia tra qualche tempo sarà sua, e chissà, magari anche quella di qualche squadra inglese. Ora il numero di presenze è quello di un titolare fisso... E la, che nel frattempo ha preso e scaricato Gollini affidandosi nuovamente a Terracciano, osserva interessata:(così si spiega il costo bassissimo del cartellino, indotto anche dalla volontà del giocatore di cambiare aria).