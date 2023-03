Spezia-Internazionale 2-1 (primo tempo 0-0)





Dragowski sv 8,5: un rigore e poi una superparata sempre sul Toro che resta scornato

Ampadu 8,5: giganteggia tra i giganti.

Caldara 6: meglio a quattro ma questo si sapeva

Nikolaou 7: con le unghie e con i denti

Amian 8: esemplare, mai una sbavatura

Zurkowski 6: è lontano dalla condizione ma non si risparmia (1’ st Ekdal 6: gira a regimi ridotti ma non si tira indietro)

Bourabia 6: corre e ricuce, meglio quando Semplici cambia la disposizione tattica nella terra di mezzo

Agudelo 5,5: strappi a ripetizione, poi si perde quasi sempre. (21’ st Kovalenko 6,5: non corre bene ma si impegna più di altre volte e si procura il rigore decisivo)

Gyasi 5,5: tanta corsa e volontà ma sbaglia cose elementari (35’ st Salva Ferrer 5,5: un intervento scomposto che regala il rigore del pari)

Shomurodov 5,5: si impegna ma con poco costrutto. (1’ st Maldini 7: entra bene in partita, poi la rasoiata di prima che non dà scampo ad Handanovic; 44’ st Wisniewski sv)

Nzola 9: un assist, un rigore pesantissimo, oltre che uomo squadra, il tutto nonostante venga maltrattato per 90’.

Semplici 7,5: sarà un caso ma appena si rimette a 4 e libera il centrocampo lo Spezia sboccia.