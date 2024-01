Dragusin ha scelto il Tottenham: tutti i dettagli

Nella notte, la svolta. Radu Dragusin ha sciolto gli ultimi dubbi e ora è sempre più convinto di andare al Tottenham. Gli Spurs hanno superato il Bayern Monaco all'ultima curva di una corsa nella quale era coinvolto anche il Napoli.. Già in giornata Dragusin dovrebbe volare in Inghilterra per gli ultimi dettagli da definire prima della firma col Tottenham. Il Genoa incasserà una cifra di poco superiore ai 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ai quali si aggiungerà anche il prestito di Djed Spence (terzino destro classe 2000) che di fatto esclude il possibile arrivo di Zanoli dal Napoli.- Nella giornata di ieri il Genoa aveva accettato sia l'offerta del Tottenham che quella del Bayern di 30 milioni cash, senza contropartite: di fatto, quindi,. Già da qualche giorno il Napoli era stato tagliato fuori dai giochi: l'offerta da 20 milioni più Zanoli e Ostigard - bisognava capire ancora con quali formule sarebbero andati in rossoblù - non ha convinto il club di Dragusin che ha preferito valutare le proposte estere.