È un momento d'oro quello che sta vivendo Radu Dragusin. Prima della sosta per le nazionali, il difensore del Genoa ha trovato il suo primo gol in Serie A, decisivo per la vittoria sul Verona che ha ridato tranquillità alla squadra di Alberto Gilardino. E nel primo impegno della sua Romania, ha giocato 90 minuti e fornito un assist per il 2-1 su Israele che porta all'Europeo in Germania del prossimo anno la squadra di Iordanescu. Risultati e prestazioni che testimoniano la grande crescita del centrale, riscattato dai rossoblù la scorsa estate per 5.5 milioni di euro dalla Juventus. Un'operazione decisamente vincente, visto che il valore del classe 2002 si è già moltiplicato. E che sempre più big si stanno informando su di lui.



TRA MILAN E PREMIER - In Italia il Milan è stato accostato di recente a Dragusin, profilo giovane e forte fisicamente che gli scout rossoneri stanno seguendo con interesse. L'idea del Grifone, però, che ha blindato il suo difensore con un rinnovo fino al 2027, è di non prendere decisioni nelle prossime settimane. Esclusa una cessione a gennaio, si vuole aspettare la prossima estate e poi valutare a mente fredda il futuro del rumeno, sperando di scatenare un'asta che veda coinvolte altre società. Soprattutto quelle di Premier League, da cui qualche sondaggio negli ultimi tempi è arrivato. Pensieri a cui la dirigenza del Genoa dedicherà tempo tra qualche mese, sperando che il percorso di crescita di Dragusin possa continuare.