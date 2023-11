Un talento al giorno... o quasi. Guardando il Frosinone di questo inizio di stagione, si scoprono diamanti allo stato grezzo partita dopo partita. L'ultimo, in ordine di tempo, Marvin Cuni. Alla sua quarta presenza da titolare in campionato, contro l'Empoli, l'attaccante albanese nato in Germania ha segnato il suo primo gol. E non lo ha fatto in modo casuale, ma con un colpo di tacco spettacolare. Il miglior modo di sbloccarsi, dopo qualche prestazione che aveva fatto intravedere grandi qualità fisiche, ma anche qualche dote tecnica da raffinare e migliorare. Dubbi spazzati via, anche grazie alla grande intesa con il suo "gemellino", Arijon Ibrahimovic.



LA SCELTA DEL BAYERN - Entrambi, la scorsa estate, sono arrivati a Frosinone dal Bayern Monaco. Per Cuni, classe 2001, i due club hanno trovato l'accordo per una forma di trasferimento particolare: gratuito, ma a titolo definitivo. I bavaresi non hanno però perso di vista il centravanti, che è cresciuto nel loro settore giovanile, e hanno mantenuto una percentuale sulla futura rivendita. E il campo, nelle ultime settimane, sta dimostrando il perché, così come il perché della convinzione del Frosinone nell'andare a puntare su di lui e di Di Francesco nello schierarlo con continuità. Un altro gioiello della sua rosa che l'allenatore abruzzese sta esaltando.