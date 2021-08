Tragedia all'Atletico Fiuggi: Marco Tampwo, attaccante di 19 anni arrivato da poco per rinforzare la squadra di serie D, è deceduto nella giornata di ieri. Il giovane era risultato positivo al Covid ed era stato in quarantena: è stato forse ucciso da un infarto, ma per fare luce sul dramma si dovrà attendere l’esito dell’autopsia. Intanto la procura di Tivoli ha aperto un'inchiesta sulla morte del calciatore di origini congolese e indaga per omicidio colposo a carico di ignoti.



LA NOTA DEL CLUB - Questa la nota del club: "Il presidente David Ciaccia e tutto l’Atletico Terme Fiuggi piangono Marco, scomparso oggi prematuramente a soli 19 anni. Non abbiamo parole davanti a una simile tragedia. Ciao Marco".