Petr Cech, consulente tecnico del Chelsea, ai microfoni di Sky Sports Uk parla del difficile momento del club, finito in una situazione drammatica dopo lo scoppio della guerra fra Russia e Ucraina e le decisioni del governo britannico sull'ormai ex patron Roman Abramovich; "Stiamo parlando col Governo per capire come portare a termine la stagione. È una situazione difficile, abbiamo molte domande e poche risposte. Continuiamo a supportarci a vicenda, cercheremo in tutti i modi di portare a termine il campionato".