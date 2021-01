La vita non è a rischio, ma vista e uso delle mani sì. Ore difficili per Omar Elabdellauoi, difensore norvegese, di origine marocchina, del Galatasaray, che ieri ha festeggiato la chiusura del 2020 a casa sua, dove è rimasto coinvolto nell’esplosione di fuochi d’artificio. Le condizioni sono gravi ma è fuori pericolo, come ha precisato il club turco, ma le ustioni provocate dall’esplosione possono costare la cecità all’ex Manchester City, Olympiakos e Hulk City.



“Omar ha ricevuto i primi soccorsi dopo lo sfortunato incidente. Il danno sarà chiaro solo dopo un ulteriore esame. Adesso è pienamente cosciente e non è in pericolo di vita” la nota del Gala, con Elabdellaoui raggiunto in ospedale da Fatih Terim e Arda Turan.