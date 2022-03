Dopo i terribili incidenti in Messico fra Querétaro e Atlas, altro grave episodio tra tifoserie rivali in Brasile. Questa volta gli ultras dell'Atlético Mineiro e del Cruzeiro hanno scatenato una rissa che si è conclusa con un morto e un ferito da proiettile d'arma da fuoco. Durante i combattimenti pre-partita, il derby mineiro si è poi concluso a favore dell'Atletico, un tifoso del Cruzeiro di 25 anni è stato colpito all'addome ed è stato ricoverato in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico d'urgenza, ma non ha potuto resistere alla gravità delle ferite riportate ed è morto.