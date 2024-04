Dramma Mattia Giani, il calciatore era il cognato di Mancini della Roma

Nel giorno del grande spavento per Ndicka, purtroppo un'altra storia non ha avuto un lieto fine. È morto oggi, infatti, a ventisei anni Mattia Giani.. Al quindicesimo della partita contro il Lanciotto, subito dopo un tiro in porta, Giani ha portato una mano al petto e si è accasciato a terra. Subito sono partiti i soccorsi, ma la situazione è stata fin dal primo momento gravissima. I sanitari inviati dal 118 hanno provato a rianimarlo, lo hanno caricato in ambulanza e portato in ospedale a Firenze, Careggi. Lì pochi minuti fa è arrivata la tragica notizia: dopo ore di agonia, Mattia Giani è venuto a mancare. Anche la Roma si è stretta intorno agli affetti del giocatore: "La Roma si unisce al dolore per la tragica scomparsa di Mattia Giani a seguito di un malore in campo. I nostri pensieri sono rivolti ai suoi familiari, agli amici e al Castelfiorentino United".

Ha mostrato tutta la sua vicinanza per l'accaduto ancheStruggente invece il messaggio di Elisa Baggiani, moglie di Mancini che sui social ha scritto: "Oggi ogni pensiero va a te caro Mattia... a te, il dolce fratellino del nostro amato zio Elia. Caro zio Eli siamo distrutti e non ci sono parole, ma ci stringeremo e nella difficoltà ti aiuteremo a rialzarti noi e le tue nipotine. Riposa in pace Mattia, che la terra ti sia lieve".