Dramma in Eccellenza in toscana: muore il calciatore Mattia Giani dopo un malore in campo

21 minuti fa



Bruttissima notizia per il calcio e per il calcio toscano. Nel giorno in cui il caso di Evan Ndicka, calciatore della Roma, ha tenuto con il fiato sospeso non solo i tifosi giallorossi ma tutti gli appassionati della Serie A, un fatto altrettanto grave e purtroppo con conseguenze drammatiche ha colpito il calcio regionale in toscana. Il calciatore Mattia Giani (foto Instagram), 25 anni, è infatti deceduto dopo un malore accusato in campo.



Giani è stato colpito da infarto al minuto 14' del primo tempo di Lanciotto Campi-Castelfiorentino, match valido per il girone A del campionato di Eccellenza in toscana. Il 25enne, che era cresciuto nei vivai di Empoli e Pisa, è stato portato d’urgenza all’Ospedale Careggi di Firenze, ma nonostante le terapie e il lavoro dei medici si è purtroppo spento nel corso della notte.