Julian Draxler non è vicino al ritorno in Germania. Il centrocampista del PSG nega a Sport1 di aver avuto contatti con il Bayern Monaco: "E' il club di maggior successo in Germania, ma è tutta speculazione. Non ho mai avuto contatti con un dirigente del Bayern. Se mi chiamassero? Non direi né no, né lascerei quello che ho. Ma ancora, non è una domanda attuale. Non ho visto ragioni per andarmene. La competizione è alta, specie nel mio ruolo con Mbappé e Neymar che giocano in quel ruolo, quelli che al momento sono i migliori giocatori al Mondo o almeno quelli che lo saranno secondo me. Sto bene al PSG e per qusto non c'erano ragioni di cercare altre soluzioni".