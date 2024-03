Man oro di Parma: dribbling e gol per la Serie A

Claudio D'Amato

Operazione riscatto. E che riscatto. Il Parma si gode il talento di Dennis Man, passato da investimento 'esagerato' a gioiello di una rosa che ha portato i ducali ad un passo dal ritorno in Serie A.



Man è una delle certezze dello scacchiere di Fabio Pecchia, con una stagione da urlo ad attirare anche le mire di alcuni top club. Al momento a goderselo sono gli emiliani, trascinati dall'esterno offensivo rumeno a suon di goal e giocate.



DRIBBLING MAN - Scorrendo le statistiche individuali del campionato cadetto, Man risulta il calciatore che vanta più dribbling riusciti: 65, davanti a Sibilli del Bari (53) e Felici della Feralpisalò (51). Il primo compagno presente nella speciale classifica è Bonny, a 38.



ANCHE GOAL E ASSIST - Doti tecniche esaltate da numeri che, alla capacità di saltare l'uomo, affiancano lo score realizzativo: 13 goal (e 6 assist) in 29 presenze tra Serie B e Coppa Italia, infatti, rendono Man il miglior marcatore del Parma di questa stagione.



L'IMPORTANZA DI PAPÀ CRISTIAN - Dietro alle quinte dell'exploit c'è la regia di Cristian, padre di Dennis, che gli ha dato forza e convinzione nei propri mezzi sia ad inizio carriera che nei momenti più difficili, quando il figlio sembrava voler alzare bandiera bianca o quando gli spazi erano ridotti. Una delle molle che ha rilanciato le quotazioni di Man si trova in famiglia dunque, col trasferimento più costoso del calcio rumeno (15 milioni) dalla Steaua Bucarest al Parma - avvenuto nel 2021 - ora finalmente giustificato.



TRA RINNOVO E BIG - Se a gennaio, a Man, si sono interessate società del calibro di Milan, Napoli e Roma, il finale in crescendo unito alla praticamente certa promozione in A dei ducali non può far altro che far lievitare la valutazione del ragazzo. Il contratto col Parma scade nel 2025 e su di lui ha messo gli occhi anche il Borussia Dortmund, ma in casa emiliana si lavora al rinnovo.



"La prima cosa che interessa al club è quella di prolungare il contratto di Man - ha detto qualche giorno fa Giovanni Becali, agente dell'ala, a Fanatik Superliga - Al momento ci sono solo voci. Il Parma ha l'obiettivo di tornare in Serie A e la cosa più importante è che il giocatore prolunghi. Poi, se arriveranno delle offerte, la società le valuterà".



"Man ha capito il calcio italiano, capisce molto bene la lingua e ha tutto il futuro davanti a sé. L'interesse del Borussia? Per ora sono solo speculazioni. Quando sapremo di cosa si tratta allora potremo parlare. Ma sarei contento se proseguisse in Italia. In un anno con il Parma in Serie A si potrà vedere il suo vero valore".