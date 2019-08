Nuovi indizi giungono dall'Olanda sulla possibile permanenza all'Ajax del centrocampista classe '97 Donny van de Beek. Nel mirino del mirino del Real Madrid negli ultimi giorni, il calciatore olandese non ha negato la possibilità di non trasferirsi più in Spagna e il ds dei Lancieri Marc Overmars, al termine del preliminare di Champions League col Paok Salonicco, ha ribadito il concetto: "Penso che van De Beek rimarrà con noi. Non ci vorrà molto prima di saperlo per certo, ma spero che vada tutto bene. Non stiamo cercando altri giocatori".