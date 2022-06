Simon Rolfes, storico ex centrocampista e oggi ds del Bayer Leverkusen, si è detto fiducioso a proposito di una presenza in rosa di Moussa Diaby nella prossima stagione, in un’intervista a Kicker:



“Sono molto ottimista sul fatto che rimanga con noi. Sa cosa ha al Bayer, sicuramente in Europa ci sono molti club a cui piace. E il PSG è uno di questi…”.