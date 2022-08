Francesco Acerbi rimane la pista prioritaria dell'Inter per completare il reparto difensivo, ma in questi ultimi 10 giorni di trattative resiste la candidatura del centrale del Borussia Dortmund Manuel Akanji. Il nazionale svizzero è in scadenza di contratto nel 2023 e non ha alcuna intenzione di proseguire la sua avventura nel club tedesco, come conferma il direttore sportivo Sebastian Kehl: "Manuel ha deciso di iniziare una nuova avventura e per noi va bene, lo scorso anno è stato straordinario".



Akanji è valutato circa 15 milioni di euro dal Borussia, cifra che non è nella disponibilità dell'Inter, che preferirebbe muoversi con la formula del prestito con diritto di riscatto a patto che il difensori prolunghi di almeno un anno il suo contratto con la società di Dortmund.